ВС РФ нанесли удары по Харькову в ответ на обстрел Белгорода

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Российские военные поразили центры принятия решений и ряд военный объектов в Харькове в ответ на обстрел украинскими бойцами Белгорода. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атаками на Белгород стоят США и Великобритания, которые подстрекают киевских властей на совершение таких противоправных действий, нарушающих международное гуманитарное право.
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Анастасия Чинкова