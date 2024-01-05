Власти Непала прекратили выдавать разрешения на работу в РФ и на Украине

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Непальские власти запретили выдачу разрешений на работу гражданам в России и на Украине из-за того, что участились случаи их вербовки для участия в вооруженном конфликте.
Himalayan Times пишет, что непальский Департамент занятости сообщил, что существуют свидетельства того, что граждане страны участвуют в боях. Для них это закончилось неблагополучно. Некоторые из них оказались в плену.
Директор Департамента иностранной занятости Кабирадж Упрети сообщил, что выдача разрешений на работу в РФ и на Украине пока приостановлена.
6 декабря стало известно, что непальские полицейские задержали 10 непальцев, которые могли вербовать людей в российскую армию.
10 задержанных брали с безработных парней по $9 тысяч под предлогом продажи туристических виз, а потом отправляли их в Россию через ОАЭ для призыва в ВС РФ.
Ранее власти Непала обратились к России с просьбой вернуть на родину тела граждан, которые принимали участие в конфликте на Украине в составе ВС РФ.
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Директор Департамента иностранной занятости Кабирадж Упрети сообщил, что выдача разрешений на работу в РФ и на Украине пока приостановлена.
10 задержанных брали с безработных парней по $9 тысяч под предлогом продажи туристических виз, а потом отправляли их в Россию через ОАЭ для призыва в ВС РФ.
Ранее власти Непала обратились к России с просьбой вернуть на родину тела граждан, которые принимали участие в конфликте на Украине в составе ВС РФ.
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Мария Фирсова