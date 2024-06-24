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В Госдуме указали на вину «военных преступников» из США в атаке в Севастополе

Депутат Госдумы Водолацкий указал на вину США в гибели людей в Севастополе
24 июня 2024, 23:38
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Именно США организовали ракетную атаку на Севастополь, которая привела к гибели людей. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее представитель министерства обороны США заявил «РИА Новости», что Пентагону нечего сказать об обстрелах Севастополя украинскими боевиками. Водолацкий указал на это, что «руководству Пентагона действительно нечего сказать, потому что наводила цель американская орбитальная космическая станция».

«Она показала именно пляж, она указала целью скопление мирных граждан. И офицеры НАТО наводили данные ракеты по этим координатам, вводили эти цели в ракеты, потому что украинским военным они не доверяют, потому что те не умеют пользоваться», – заявил Водолацкий.



Он подчеркнул, что атаку на отдающих в Севастополе организовали войска НАТО под руководством США. И сказать Вашингтону нечего, потому что они являются военными преступниками, которые воюют с маленькими детьми.

Напомним, что 23 июня боевики ВСУ атаковали Севастополь американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара погибли 4 человека, в том числе двое детей.

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На Украине узнали, когда армия РФ ударит по ВСУ в Запорожье
Золотарев: Россия может ударить по ВСУ в Запорожье уже к концу лета
24 июня 2024, 22:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Российские войска могут нанести сильный удар по ВСУ в Запорожской области к концу лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарев на YouTube-канале Politeka.
«Некоторые военные эксперты считают, что наиболее мощный удар [российские силы] могут нанести именно в Запорожской области», — отметил Золотарев.
Он подчеркнул, что Запорожье имеет стратегическое значение для перемещения войск благодаря мостам через Днепр.

Золотарев также высказал мнение, что российские Вооруженные силы продолжат наступление, и к концу лета могут серьезно атаковать украинских солдат в Запорожской области.

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#запорожье
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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ
24 июня 2024, 20:50

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале о смене командующего Объединенными силами ВСУ. Юрий Содоль был освобожден от должности, а на его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.
«Я решил заменить генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова», — сообщил Зеленский.
Он уточнил, что это решение было принято после совещания с военнослужащими, в котором участвовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Зеленский подчеркнул, что в данный момент Украина должна сосредоточить основные усилия на Донбассе.

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#зеленский
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Депутат Рады Костенко: Армия России ищет слабое место ВСУ для главного удара
24 июня 2024, 18:51

Фото:IStock/Aleksandr Golubev

Россия заставляет украинские вооруженные силы рассредоточивать свои войска по всему фронту, чтобы найти уязвимые участки и нанести главный удар. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко.
«Они стараются растянуть наши войска, чтобы определить слабые места и затем нанести удар. Никто не знает, где именно будет их основной удар», — отметил он.
Костенко также подчеркнул, что Россия применяет такую тактику, осознавая недостаточный мобилизационный потенциал и нехватку резервов у Украины.

Ранее издание Global Times сообщало, что Россия обладает необходимыми ресурсами для решающего удара по Украине. В статье также отмечалось, что Запад все больше обеспокоен экономическим ростом России и значительными потерями ВСУ в тяжелых боях.

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#удар
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На Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
«Страна»: под Черновцами мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
24 июня 2024, 18:25

Фото: iStock/Sinenkiy

Мужчина призывного возраста после неудачной попытки сбежать из Украины, чтобы не попасть под мобилизацию, попытался задушить военного комиссара по дороге в военкомат. Об этом информирует украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Согласно информации источника, для того, чтобы успокоить нарушителя комиссариат вызвал следственно-оперативную группу. Пострадавшему военкому вызвали медиков для оказания первой помощи.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 16 апреля текущего года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Правоохранителям стало доступно право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#нападение
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В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе
ООН: применение кассетных боеприпасов против населенных районов неприемлемо
24 июня 2024, 17:32

Фото: iStock/bennymarty

Применение кассетных боеприпасов в населенных районах противоречит международному праву, заявила представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел после обстрела Севастополя.
«Хотя кассетные боеприпасы не запрещены международным правом, их использование в населенных районах нарушает основные принципы, особенно запрет на неизбирательные нападения. Гражданские лица остаются под угрозой от неразорвавшихся боеприпасов на протяжении многих лет. Поэтому мы призываем прекратить использование кассетных боеприпасов», — цитирует Троссел РИА Новости.
Она также призвала Россию и Украину присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их применение.

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#всу
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ВСУ потеряли более 610 военных в зоне ответственности группировки «Юг»
24 июня 2024, 17:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ потеряли за сутки более 610 военных в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что противник также потерял танк и семь полевых складов боеприпасов. В российском оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки «Юг» улучшили свое положение на данном участке линии боевого соприкосновения и нанесли поражение 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии в районах Константиновки и Курахова ДНР.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами иностранного производства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#удар
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Стало известно, как жители Украины приспособились к проблемам в энергетике
CNN: украинцы покупают аккумуляторы из-за проблем с электричеством
24 июня 2024, 17:07

Фото:istockphoto/MushroomsArtSeven

Жители Украины покупают солнечные батареи и аккумуляторы из-за проблем с энергоснабжением. Об этом информирует телеканал CNN.
Сообщается, что проблемы с электричеством коснулись не только местных жителей, но и крупных супермаркетов. Директор сети супермаркетов «Ашан Украина» заявил, что компания модернизировала холодильники для сохранения энергии. Помимо этого, ассортимент скоропортящихся продуктов на полках магазинов был сокращен.

Местные жители рассказали, как приспособились к жизни в почти ежедневном графике отключений электроэнергии. По словам Катерины Сержан, она заранее планирует купание ребенка, потому что без электричества отключают и воду. Помимо этого, она купила походную газовую плиту и аккумулятор для микроволновой печи, чтобы кормить свою дочь.

Житель Киевской области Андрей Бузовский рассказал, что установил солнечные батареи на балкон, чтобы его семья не чувствовали себя дискомфортно без электричества.

Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Аналитик Меркурис: ВС РФ из-за ударов ВСУ по Севастополю могут взять Харьков
24 июня 2024, 16:35

Фото: iStock/Diy13

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС РФ могут взять Харьков, если украинские боевики будут использовать американские ракеты ATACMS на Харьковском направлении для ударов вглубь России. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
По словам Меркуриса, удары ВСУ по Крыму заставят российские силы продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали. Эксперт подчеркнул, что своими ударами украинские войска ничего не добились, а только спровоцировали еще большую эскалацию конфликта с РФ.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.

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#Харьков
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В Шатуре про просьбе бойцов отправили ДСП в зону СВО
24 июня 2024, 16:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Из Шатуры, по просьбе бойцов, в зону СВО отправили древесно-стружечные плиты. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Необходимую гумпомощь отгрузили 22 июня с предприятия КсилоСвисс для отправки нашим землякам в зону проведения специальной военной операции.

«Бойцы не раз просили передать ДСП, которую используют для обустройства быта. И благодаря поддержке руководства предприятия, просьбу удалось выполнить. Огромное спасибо!» - подчеркнул председатель Совета ветеранов округа, руководитель гуманитарного конвоя Сергей Фролов.

Жители городского округа стараются максимально часто помогать бойцам гуманитарной помощью.

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