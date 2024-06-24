Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Именно США организовали ракетную атаку на Севастополь, которая привела к гибели людей. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее представитель министерства обороны США заявил «РИА Новости», что Пентагону нечего сказать об обстрелах Севастополя украинскими боевиками. Водолацкий указал на это, что «руководству Пентагона действительно нечего сказать, потому что наводила цель американская орбитальная космическая станция».
Он подчеркнул, что атаку на отдающих в Севастополе организовали войска НАТО под руководством США. И сказать Вашингтону нечего, потому что они являются военными преступниками, которые воюют с маленькими детьми.
Напомним, что 23 июня боевики ВСУ атаковали Севастополь американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара погибли 4 человека, в том числе двое детей.
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«Она показала именно пляж, она указала целью скопление мирных граждан. И офицеры НАТО наводили данные ракеты по этим координатам, вводили эти цели в ракеты, потому что украинским военным они не доверяют, потому что те не умеют пользоваться», – заявил Водолацкий.
Он подчеркнул, что атаку на отдающих в Севастополе организовали войска НАТО под руководством США. И сказать Вашингтону нечего, потому что они являются военными преступниками, которые воюют с маленькими детьми.
Напомним, что 23 июня боевики ВСУ атаковали Севастополь американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара погибли 4 человека, в том числе двое детей.
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Никита Иванов