В Белгородской и Курской областях объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: istock / NatureNow
В Белгородской и Курской областях местные власти объявили угрозу атаки беспилотных летающих аппаратов.
Согласно сообщению в Telegram-канале МЧС Белгородской области, в регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Просителей призывают проявить повышенную бдительность и оставаться настороже.
В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт в своем официальном Telegram-канале сообщил о готовности сил и средств противовоздушной обороны к возможной отражению атаки беспилотников.
Отмечается, что это вторая тревога в Курской области за последние несколько часов.
Читайте также:
Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом над регионом БПЛА
Рязанская область подверглась атаке БПЛА
В Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА
В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт в своем официальном Telegram-канале сообщил о готовности сил и средств противовоздушной обороны к возможной отражению атаки беспилотников.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.
Отмечается, что это вторая тревога в Курской области за последние несколько часов.
Читайте также:
Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом над регионом БПЛА
Рязанская область подверглась атаке БПЛА
В Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА
Артем Кузьмин