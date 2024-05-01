Рязанская область подверглась атаке БПЛА

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Беспилотник атаковал территорию Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Павел Малков.
«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата», — написал Малков.Он также добавил, что по данном факту производится проверку.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
До этого сообщалось, что в Воронежской области силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа.
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Алина Юрчак