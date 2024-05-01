В Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА

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В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в Телеграм-канале.
«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.Глава региона призвал сохранять спокойствие.
ВСУ практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак