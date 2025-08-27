В Белгородской и Липецкой областях объявлена опасность атаки беспилотников
В Белгородской и Липецкой областях власти объявили опасность атаки беспилотников. Об угрозах было сообщено в 18:28 и в 18:30 соответственно.
Об опасности атаки написали главы регионов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале пишет:
«Опасность атаки БПЛА на всей территории области».
Вслед за ним глава Липецкой области Игорь Атамонов сообщил:
«Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области».
О пострадавших и разрушениях информаии пока не поступало. О работе ПВО в этих регионах данных нет.