В Белгородской и Липецкой областях объявлена опасность атаки беспилотников

27 августа 2025, 18:51

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Белгородской и Липецкой областях власти объявили опасность атаки беспилотников. Об угрозах было сообщено в 18:28 и в 18:30 соответственно.





Об опасности атаки написали главы регионов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале пишет:





«Опасность атаки БПЛА на всей территории области».

«Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области».