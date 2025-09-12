В Калуге сбитый беспилотник повредил три автомобиля
У водоема на окраине Калуге сбитый беспилотник повредил три гражданских автомобиля. Пострадавших в результате происшествия нет.
Как рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале, всего над регионом средства ПВО сбили 18 БПЛА. Вражеские дроны перехвачены на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска.
Гражданские автомобили получили повреждения от падения дрона в 00:12 по московскому времени. Они принадлежали жителям, которые отдыхали у водоема. Им окажут необходимую помощь.
