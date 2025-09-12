В Ленобласти после атаки БПЛА ликвидировали пожар на насосной станции
Дрозденко сообщил о ликвидации возгорания на насосной станции в Приморске
Пожар на насосной станции в Приморске ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В результате пожара пострадавших нет, отметил глава региона.
«Четко сработали все службы», — добавил Дрозденко.
Ранее губернатор заявил, что регион ночью атаковали вражеские беспилотники, силы ПВО сбили более 30 дронов.
