В Ленобласти после атаки БПЛА ликвидировали пожар на насосной станции

12 сентября 2025, 08:36

Дрозденко сообщил о ликвидации возгорания на насосной станции в Приморске

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар на насосной станции в Приморске ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.





В результате пожара пострадавших нет, отметил глава региона.





«Четко сработали все службы», — добавил Дрозденко.