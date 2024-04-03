В Белгородской области будет введено разделение сигналов оповещения об опасности

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С сегодняшнего дня МЧС разделит сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Сигнал будет передаваться в зависимости от того предупреждения, которое власти региона получают от Министерства обороны.
До этого дня жители Белгородской области могли слышать только сигналы оповещения о ракетной опасности.
Напомним, специальное мобильное приложение по безопасности «МЧС России» доступно для бесплатного скачивания и успешно работает на операционных системах мобильных устройств.
На протяжении длительного времени жители Белгородской и Курской областей РФ подвергаются атакам ВСУ.
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До этого дня жители Белгородской области могли слышать только сигналы оповещения о ракетной опасности.
На протяжении длительного времени жители Белгородской и Курской областей РФ подвергаются атакам ВСУ.
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Мария Федоровцева