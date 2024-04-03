В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области

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В больницах остаются 27 пострадавших от украинских обстрелов Белгородской области.
Об этом 3 апреля рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников, передает РИА Новости.
Он добавил, что семеро из 27-ми находятся в тяжелом состоянии. Иконников уточнил, что из общего числа пострадавших один ребенок.
Четверо из них находятся в городской больнице № 2, а трое — в областной больнице. Министр также отметил, что с начала марта в регионе погибли 26 человек, а еще 161 получил ранения.
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Он добавил, что семеро из 27-ми находятся в тяжелом состоянии. Иконников уточнил, что из общего числа пострадавших один ребенок.
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Артем Кузьмин