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В Белгородской области два человека погибли от атаки дронов-камикадзе

08 марта 2024, 15:55
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Атаке трёх украинских дронов-камикадзе подверглась окраина села Рождественка Грайворонского городского округа Бегородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Погибли два человека.
Третий мужчина оказался тяжело ранен. Машина скорой помощи сразу выехала к пострадавшему, но оперативная обстановка не позволяла выехать ей обратно. Раненого доставили в больницу, как только это стало возможным.

Губернатор уточнил, что от дронов пострадала техника. Оказались повреждены экскаватор и манипулятор.


Ранее 8 марта СМИ писали, что ВСУ, сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА на сельскохозяйственное предприятие. Инцидент произошёл в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. Пострадавших не было. От взрыва пострадало кровельное покрытие на крыше предприятия.

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#взрывчатка
#белгород
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Генерал ВСУ Кривонос: Российские укрепления видно даже из космоса
08 марта 2024, 16:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские укрепления на полях спецоперации в разы превосходя украинские, видно это даже из космоса. С таким заявлением выступил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы», — признался Кривонос.

По словам генерала, эта проблема существует на протяжение десятилетий. Однако, командование Вооружённых сил Украины пустило ситуацию на самотёк и упустило то время, за которое укрепления можно было подправить и подготовиться к вооружённому конфликту.

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#вс рф
#всу
#сво
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На украине задержали автобус с 34 уклонистами от мобилизации
08 марта 2024, 16:20

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине в 3 км от границы с Румынией задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на закарпатского журналиста Виталия Глаголу.
«По его данным (данным Глаголу - ред.), мужчины заплатили по €10 тыс., чтобы выехать за границу таким способом. Организатор тоже задержан», — пишет Telegram-канал издания.
7 марта СМИ опубликовали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Она обратилась к странам Европы и призвала мобилизовать всё необходимое, чтобы помочь Украине, включая новые боеприпасы и дальнобойное оружие. Глава министерства иностранных дел Германии подчеркнула, что не сделать это будет безрассудством.

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#задержание
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Профессор Миршаймер: ВС РФ возьмут под контроль ещё больше территорий Украины
08 марта 2024, 16:14

Фото: iStock/zim286

Российские войска возьмут под свой контроль ещё больше украинских территорий, прежде чем власти западных государств призовут Киев пойти на мирные переговоры с Москвой. Об этом в интервью YouTube-каналу «Daniel Davis/Deep Dive» сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он отметил, что в настоящее время наблюдается стремительное ухудшение ситуации на фронте, поэтому для Украины существует лишь один возможный выход – переговоры. Американским властям придётся поработать с Киевом, чтобы подтолкнуть его к мирному решению конфликта с Россией, подчеркнул Миршаймер.

Мнение западных властей о том, что дополнительные поставки вооружения Украине позволят исправить положение ВСУ является ошибочным, добавил профессор. По его словам, усиление геополитической напряжённости в регионе можно остановить только дипломатическим путём.

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#украина
#россия
#вс рф
#сша
#конфликт
#сво
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Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
08 марта 2024, 15:45

Фото: iStock/zim286

Российские военные нанесли удар при помощи РСЗО «Торнадо-Г» по позициям ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Средствами артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов были вскрыты командные пункты и узлы связи украинских националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что полученная информация о расположении украинских позиций была оперативно передана расчетам РСЗО «Торнадо-Г», после чего Вооружённые силы РФ нанесли точный удар по вражеским объектам.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что за минувшую неделю российские системы ПВО уничтожили 796 украинских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#минобороны рф
#всу
#сво
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Украинские пограничники прикрыли канал перправки мужчин за рубеж
08 марта 2024, 15:25

Фото: iStock/Tomas Ragina

Два украинских «бизнесмена» за 12 тысяч долларов предлагали избежать мобилизации, уехав за границу, сообщает РИА «Новости».
На Украине продолжается борьба с уклонением от военной службы во время военного положения, которое было введено Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года. 8 марта государственной пограничной службой Украины были задержаны два жителя Кривого Рога, подозреваемых в организации нелегальной переправки военнообязанных через границу. Их деятельность обнаружена благодаря оперативным действиям правоохранительных органов.

По сообщению госпогранслужбы, двое мужчин предлагали избежать мобилизации и отправиться за границу, обещая надежность и секретность. За свои услуги они брали плату в размере 12 тысяч долларов за человека. Деньги нужно было заплатить перед выездом, а встреча с потенциальными клиентами проходила в кальянной.

В результате обыска у задержанных были изъяты вещественные доказательства, а также автомобиль BMW X5, которым один из организаторов передвигался. Сейчас следователи собирают все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела против подозреваемых. Если будет доказана их причастность к нелегальной переправке военнообязанных, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Германии заявили, что дальнобойные ракеты не переломят ситуацию на Украине
Писториус: дальнобойные ракеты не смогут переломить ситуацию на Украине
08 марта 2024, 15:18

Фото: iStock/Alexyz3d

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что передача Киеву дальнобойных ракет не переломит ситуацию на Украине. Его слова передаёт портал Phoenix.
В первую очередь он отметил, что Германия не собирается вводить свои войска на Украину. Писториус подчеркнул, что такие дискуссии действительно ведутся, но их необходимо завершить.

Затем он добавил, что передача Украине ракет дальнего радиуса действия не разрешит конфликт. При этом для Германии поставки ракет Taurus станут критическими.

Министр заявил, что Германия готова оказывать помощь Киеву, но не в поставках таких ракет.

Ранее власти Германии сообщали, что передача Украине ракет Taurus сделает страну непосредственным участником конфликта.

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#германия
#ракета
#поставки
#украина
#конфликт
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«Не поможет избежать краха»: Американский эксперт не видит смысла продолжать помощь ВСУ
RS: Финансовая помощь США не спасёт Украину от краха
08 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/ValleraTo

Дополнительная помощь Соединённых Штатов не поможет ВСУ избежать краха на полях СВО, об этом написал американский аналитик Марк Эпископос в своей статье для Responsible Statecraft.
«Чего может достичь пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете мрачных реалий? Хотя это и не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, это, вероятно, даст ВСУ шанс на жизнь в ближайшие месяцы», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Эпископос.

Эксперт напомнил, что Киеву требуется не только финансовая помощь. Одной из главных проблем Вооружённых сил Украины является острая нехватка личного состава. В этом случае западные союзники никак не смогут помочь Украине, заключил Эпископос.

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#украина
#сша
#сво
#всу
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Российские средства ПВО уничтожили почти 800 украинских беспилотников за неделю
Минобороны: 796 беспилотников и МиГ-29 сбили за неделю ВС РФ
08 марта 2024, 14:46

Фото: РИА Новости

За минувшую неделю (со 2 по 8 марта) российские средства ПВО сбили 796 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо этого, авиацией и средствами ПВО были сбиты украинский самолёт МиГ-29, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, американская зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, семь управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее РИА Новости писало, что за неполные две недели российские войска уничтожили три американских танка Abrams, которые украинская армия тщательно берегла и не выводила на поле боя. Об успешном уничтожении дефицитных образцов техники НАТО в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
#беспилотник
#авиация
#украина
#россия
#минобороны рф
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8 марта ВСУ пять раз обстреляли брянский посёлок Тёткино
08 марта 2024, 14:06

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская армия пять раз за сегодняшний день обстреляла посёлок тёткино в Брянской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано 5 прилетов в районе железнодорожной станции», — сообщил Старовойт.

Напомним, ранее в российском министерстве обороны сообщили о пресечении атак вражеских беспилотников на российские регионы в ночь на 8 марта. 11 дронов были сбиты над Белгородской и Волгоградской областями, после чего в небе над Волгоградской областью уничтожили ещё четыре беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
#бпла
#всу
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