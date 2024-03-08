В Белгородской области два человека погибли от атаки дронов-камикадзе

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Атаке трёх украинских дронов-камикадзе подверглась окраина села Рождественка Грайворонского городского округа Бегородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Погибли два человека.
Третий мужчина оказался тяжело ранен. Машина скорой помощи сразу выехала к пострадавшему, но оперативная обстановка не позволяла выехать ей обратно. Раненого доставили в больницу, как только это стало возможным.
Губернатор уточнил, что от дронов пострадала техника. Оказались повреждены экскаватор и манипулятор.
Ранее 8 марта СМИ писали, что ВСУ, сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА на сельскохозяйственное предприятие. Инцидент произошёл в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. Пострадавших не было. От взрыва пострадало кровельное покрытие на крыше предприятия.
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Губернатор уточнил, что от дронов пострадала техника. Оказались повреждены экскаватор и манипулятор.
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Сергей Калугин