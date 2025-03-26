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В Белгородской области продолжаются интенсивные боевые действия, в центре которых находится поселок Демидовка. По информации Telegram-канала «Архангел спецназа», российские войска успешно отражают наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются захватить населенный пункт.
Согласно сообщениям, в Демидовке идут ожесточенные столкновения. Несмотря на усилия украинских сил, противнику не удалось полностью овладеть поселком, однако они заняли позиции в нескольких домах. Российские бойцы ведут тяжелые бои, стремясь выбить оккупантов с занятой территории.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова