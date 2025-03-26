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Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали лесной массив в районе Гуева Курской области, где продолжаются активные боевые действия. Об этом пишет ТАСС.
По информации, предоставленной российскими силовыми структурами, минные поля, установленные украинскими военными, создают значительные трудности как для наступления российских войск, так и для возможного отступления украинских подразделений в Сумскую область.
Собеседник агентства отметил, что в результате заминирования противник не может эффективно покинуть свои позиции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Собеседник агентства отметил, что в результате заминирования противник не может эффективно покинуть свои позиции.
«Бойцы продолжают уничтожение живой силы противника в лесных массивах на подступах к Гуево, где остаются группы ВСУ. Лесной массив заминирован, что с одной стороны осложняет наше продвижение, а с другой — не позволяет противнику попытаться сбежать», — заявил источник.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова