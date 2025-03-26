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ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали лесной массив в районе Гуева Курской области, где продолжаются активные боевые действия. Об этом пишет ТАСС.
По информации, предоставленной российскими силовыми структурами, минные поля, установленные украинскими военными, создают значительные трудности как для наступления российских войск, так и для возможного отступления украинских подразделений в Сумскую область.

Собеседник агентства отметил, что в результате заминирования противник не может эффективно покинуть свои позиции.

«Бойцы продолжают уничтожение живой силы противника в лесных массивах на подступах к Гуево, где остаются группы ВСУ. Лесной массив заминирован, что с одной стороны осложняет наше продвижение, а с другой — не позволяет противнику попытаться сбежать», — заявил источник.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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26 марта 2025, 08:26

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что Владимир Зеленский осознает свою уязвимость в условиях текущего конфликта.
По словам Лаврова, несмотря на понимание Зеленским своего положения, он не готов идти на компромиссы из-за давления со стороны европейских элит, которые стремятся удержать его в жесткой позиции.

Лавров также прокомментировал недавние заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о возможном прекращении огня на Украине в ближайшие недели, отметив, что Уиткофф переоценивает влияние европейских стран на ситуацию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала девять БПЛА ВСУ
26 марта 2025, 07:45

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, пять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, два — над Курской областью, а еще два — в акватории Черного моря. Оперативные действия ПВО продемонстрировали высокую эффективность и готовность к отражению угроз.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, на которые будет введен мораторий на удары. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинский военнопленный Дубовик: натовское оружие пропало после обучения в ЕС
26 марта 2025, 07:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска, поделился с РИА Новости информацией о проблемах с поставками натовского оружия после его обучения в Норвегии.
Дубовик проходил подготовку по специальности стрелок, где обучался работе с немецкой штурмовой винтовкой HK416, оснащенной четырехкратным прицелом.

По словам Дубовика, после возвращения на Украину военнослужащим вместо обещанного натовского оружия выдали автоматы АКМ.

«Обещали дать натовское оружие, но оно было отправлено, и до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось», — отметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Кремль: РФ и США согласовали список объектов, попадающих под действие моратория
26 марта 2025, 07:01

Фото: iStock/vchal

Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, на которые будет введен мораторий на удары. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В перечень попали ключевые инфраструктурные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефте- и газопроводы, хранилища, а также генерирующие и передающие электричество установки, такие как электростанции, подстанции, трансформаторы и атомные электростанции.

Мораторий начал действовать с 18 марта и продлится 30 суток, с возможностью продления по взаимной договоренности сторон. В случае нарушения условий одной из сторон, другая будет иметь право считать себя свободной от обязательств.

Данная договоренность была достигнута в ходе экспертной встречи «технических команд» России и США в Эр-Рияде, которая продолжалась более 12 часов. Участники обсуждали меры по предотвращению атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.

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Марочко: бойцы ВС РФ подвинулись вперед в ДНР
26 марта 2025, 06:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

По словам военного эксперта Андрея Марочко, в ДНР российской армии удалось продвинуться вперед возле Ивановки и Ямполовки. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи», — рассказал агентству эксперт.

Ранее стало известно об отбитой украинской атаке на отдельном участке фронта в Курской области. Это удалось сделать солдатам 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

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#эксперт
#украина
#всу
#вс рф
#днр
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