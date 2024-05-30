В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ

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Житель Белгородской области получил ранения при взрыве украинского дрона в селе Грузское Борисовского района.
Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, утром ВСУ несколько раз атаковали село Грузское.
Он добавил, что у мужчины контузия, а также множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ.
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