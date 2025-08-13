В Белгородской области не подтвердились травмы у детей после атаки дрона

13 августа 2025, 08:13

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области не подтвердились сведения о травмах у детей, которые, как сообщалось ранее, пострадали в результате атаки дрона на частный дом. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





По словам Гладкова, первоначально сообщалось о пяти детях, получивших травмы в инциденте. Однако после проверки информации выяснилось, что ранения не были зафиксированы.





«Слава богу, ранения и травмы не подтвердились. Действительно, все дети были очень напуганы, и сейчас они под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям», — отметил губернатор.