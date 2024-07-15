В Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников

Фото: iStock/Naypong
В Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В сообщении жителей области призывают сохранять бдительность в связи с опасностью атаки БПЛА.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 14 июля были ликвидированы и обезврежены 15 украинских беспилотников. Все дроны были сбиты в приграничных районах с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Также за минувший день расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск «Север» подавил несколько разведывательных беспилотников ВСУ, не дав им пересечь госграницу в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также:
Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»
Рогов: освобождённое Урожайное станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ
МО: «Искандер» уничтожил немецкий ЗРК Iris-T в Днепропетровской области
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 14 июля были ликвидированы и обезврежены 15 украинских беспилотников. Все дроны были сбиты в приграничных районах с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Также за минувший день расчёт станции радиоэлектронной борьбы Р-934 группировки войск «Север» подавил несколько разведывательных беспилотников ВСУ, не дав им пересечь госграницу в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также:
Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»
Рогов: освобождённое Урожайное станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ
МО: «Искандер» уничтожил немецкий ЗРК Iris-T в Днепропетровской области
Анастасия Чинкова