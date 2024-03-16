В Белгородской области отменили занятия в школах и закрыли ТЦ из-за обстрелов

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Власти Белгородской области объявили 18 и 19 марта неучебными из-за опасной обстановки. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что занятия, в том числе и дистанционные, отменяются в школах и колледжах области. Также аналогичное решение рекомендуется принять и вузам, подчеркнул Гладков.
Кроме того, он призвал родителей не отводить в понедельник и вторник своих детей в детские сады. Если же местные жители работают на критических специальностях и не имеют возможности оставаться дома с детьми, власти будут оказывать помощь.
Также в воскресенье и понедельник будут закрыты торговые центры.
Губернатор добавил, что такие меры были приняты в связи с нестабильной опасной ситуацией в Белгороде и Белгородском районе.
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Кроме того, он призвал родителей не отводить в понедельник и вторник своих детей в детские сады. Если же местные жители работают на критических специальностях и не имеют возможности оставаться дома с детьми, власти будут оказывать помощь.
Губернатор добавил, что такие меры были приняты в связи с нестабильной опасной ситуацией в Белгороде и Белгородском районе.
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Анастасия Чинкова