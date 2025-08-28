ВСУ атаковали Кубань
В поселке Афипском Краснодарского края произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, вызванный падением обломков беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации, предоставленной оперативным штабом Кубани, огонь охватил одну из установок завода, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 21 человек и 8 единиц техники.
Кроме того, в Геленджике, в районе села Криница, также зафиксирован пожар в лесном массиве, вызванный падением обломков вражеского дрона. На данный момент обнаружены три очага возгорания общей площадью 200 квадратных метров. Для ликвидации последствий задействованы 14 человек и четыре специализированные машины.
По информации оперштаба, в обоих случаях пострадавших нет. На местах происшествий продолжают работать экстренные и специальные службы, осуществляя меры по ликвидации возгораний и предотвращению дальнейшего распространения огня.
