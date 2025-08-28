ВСУ атаковали Кубань

28 августа 2025, 08:53

В Афипском Краснодарского края загорелась установка нефтезавода после атаки ВСУ

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В поселке Афипском Краснодарского края произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, вызванный падением обломков беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.