Глава Нижегородской области Никитин подтвердил пожар после атаки дронов

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил пожар в Кстовской промзоне после упавших обломков БПЛА. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника», — написал Никитин.
Ранее «Радио 1» сообщало о возникшем пожаре на нефтебазе в Кстово после атаки беспилотника. Также жители рассказали о взрывах.
К тому же в ночь на 29 января дроны совершили налет на Татарстан, Тверскую и Смоленскую области. В последней был атакован ядерный объект.
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Иван Мусатов