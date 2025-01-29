Глава Нижегородской области Никитин подтвердил пожар после атаки дронов

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине может завершиться за полтора-два месяца, но только при условии прекращения поставок оружия и оказания финансовой помощи Киеву со стороны западных стран. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.