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Глава Нижегородской области Никитин подтвердил пожар после атаки дронов

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил пожар в Кстовской промзоне после упавших обломков БПЛА. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника», — написал Никитин.

Ранее «Радио 1» сообщало о возникшем пожаре на нефтебазе в Кстово после атаки беспилотника. Также жители рассказали о взрывах.



К тому же в ночь на 29 января дроны совершили налет на Татарстан, Тверскую и Смоленскую области. В последней был атакован ядерный объект.

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Руденя: Тверская область отразила атаку 14 беспилотников
29 января 2025, 02:12

Фото: iStock/NiseriN

Тверская область подверглась атаке 14 беспилотников. Об этом рассказали в региональном правительстве.
«Как сообщил Губернатор Игорь Руденя, отражена атака уже 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области», — говорится в сообщении telegram-канала.

Указывается, что налет дронов был отражен над Торопецким округом.

В ночь на 29 января атаке беспилотников также подверглись Смоленская и Нижегородская области. В первой дрон атаковал ядерный объект. Во второй беспилотник упал на местном НПЗ, где возник пожар.

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Анохин: ядерный объект в Смоленской области был атакован беспилотником
29 января 2025, 02:00

Фото: iStock/bbsferrari

В Смоленской области ядерный объект был атакован беспилотником. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.
«В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — написал губернатор в своем telegram-канале.

В результате атаки пострадавших и разрушений удалось избежать. Средства ПВО работают над ликвидацией оставшихся дронов.

Также беспилотники в ночь на 29 января атаковали нефтезавод в Нижегородской области. В результате нападения на предприятии начался пожар.

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#дрон
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Нижегородскую область атаковали беспилотники
Baza: в Нижегородской области пожар на НПЗ из-за атаки беспилотников
29 января 2025, 01:46

Фото: iStock/rancho_runner

На нефтебазе в Кстово Нижегородской области начался пожар после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщает Baza.
«Предварительно, дроны упали в районе нефтебазы в Кстово. Очевидцы сообщают о пожаре», — пишут в telegram-канале.

Также местные жители сообщают о взрывах. Официальной информации о происшествии пока нет.



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Офис Зеленского раскритиковал приостановку финансирования от США
29 января 2025, 01:20

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В офисе Владимира Зеленского выступили с критикой приостановки финансирования Украины со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Как написала в своем telegram-канале замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, данное решение «не может не смущать».
«Это неожиданная и неприятная новость и для власти, и для общественного сектора», — поделилась Верещук.

По словам представителя офиса Зеленского, в скором времени украинская сторона начнет переговоры с США о скорейшем возобновлении финансирования. Напомним, что 24 января госсекретарь США Марк Рубио распорядился о прекращении любой финансовой поддержки Украины на 90 дней. Один из чиновников американского правительства высказался: «Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи».

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МЧС: в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников
29 января 2025, 01:05

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В республике Татарстан объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает региональная служба МЧС.
«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Радио 1» сообщало об атаке украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 28 января. Дроны были сбиты в республике Крым. а также в Брянской и Белгородской областях.

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Axios: США передали Украине хранившиеся в Израиле 90 ракет ЗРК Patriot
29 января 2025, 00:55

Фото: iStock/vadimrysev

Украина на этой неделе получила от США 90 ракет для ЗРК Patriot, которые ранее хранились в Израиле. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, сначала ракеты доставили в Польшу, после чего они будут переданы Украине. Данная поставка оружия из Израиля стала крупнейшей с начала проведения СВО. Как отметили источники, ВВС Израиля посчитали ЗРК Patriot устаревшим, в связи с чем он был выведен из эксплуатации в апреле 2024 года.

Власти Украины предлагали отправить ракеты в США для их модернизации. При этом израильская сторона не решалась на это из-за опасений возможной реакции РФ. По итогу инициатива была одобрена только в сентябре премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также власти страны уведомили Россию о возвращении ракет США, а не о передаче их Украине.

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Меркурис: США хотят исключить ЕС и Киев из переговоров по конфликту на Украине
29 января 2025, 00:16

Фото: iStock/rarrarorro

США хотят исключить Евросоюз и Киев из переговорного процесса по конфликту на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Вашингтон — а возможно, и сам Дональд Трамп — пришел к мнению, что единственный способ добиться прогресса в этом вопросе — исключить европейцев и украинцев», — сказал эксперт в своем блоге на YouTube.

Как отметил Меркурис, Москве и Вашингтону будет легче достигнуть договоренностей напрямую. В процессе переговоров ЕС и Украина станут отвлекающими факторами. При этом во время диалога США и России могут подниматься и более глобальные вопросы, выходящие за рамки украинского кризиса.

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Лидер Словакии Фицо рассказал о сорванных Зеленским переговорах о транзите газа
28 января 2025, 23:22

Фото: iStock/NiseriN

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поделился историей о сорванных Владимиром Зеленским переговорах о транзите газа. Об этом он сообщил в соцсети Facebook*.
«Я был готов встретиться в Давосе. А что он сделал? Зеленский отправил мне протокол встречи, а я должен был его подписать. Встреча еще не состоялась, а для встречи был готов протокол. В этом протоколе было написано то, что будем делать для Украины, в том числе поддержим ее членство в НАТО. Газ там вообще не упоминался», — говорит видео в опубликованном на его странице видео.

Данным протоколом Зеленский хотел добиться от Фицо гарантий, по которым Словакия поддержит вступление Украины в НАТО. При этом словацкий премьер предложил главе киевского режима встречу в Давосе 21 января для обсуждения вопроса о транзите газа. В самом протоколе о природном топливе не упоминалось.

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Путин: конфликт на Украине может завершиться за полтора-два месяца, но при одном условии
Путин: конфликт на Украине завершится за полтора-два месяца
28 января 2025, 21:01

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине может завершиться за полтора-два месяца, но только при условии прекращения поставок оружия и оказания финансовой помощи Киеву со стороны западных стран. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Также российский лидер высказался о проведении переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что проводить их можно с кем угодно, однако в виду своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права подписывать никакие документы.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Запад уговорил киевские власти продолжать боевые действия. А также добавил, что суверенитет страны в настоящее время практически нулевой.

В 2022 году Россия, продолжил президент, получила сигналы от Украины о том, что она будет воевать до последнего украинца.

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