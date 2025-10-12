В Белгородской области пострадали взрослый и двое детей от атаки БПЛА ВСУ

12 октября 2025, 22:14

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

В Белгородской области трое мирных жителей, в том числе двое детей, получили ранения в результате атак дронов ВСУ. Об этом сообщил 12 октября губернатор региона Вячеслав Гладков.