В Белгородской области пострадали взрослый и двое детей от атаки БПЛА ВСУ
В Белгородской области трое мирных жителей, в том числе двое детей, получили ранения в результате атак дронов ВСУ. Об этом сообщил 12 октября губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Шебекино после детонации беспилотника у многоквартирного дома пострадали два 10-летних мальчика. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения бедра и плеча — родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.
Второго ребенка с баротравмой привезли бойцы самообороны. Для дальнейшего лечения обоих транспортируют в детскую областную клиническую больницу.
В Грайвороне FPV‑дрон взорвался рядом с жилым домом, местный житель получил осколочные ранения шеи, грудной клетки и ног. Он самостоятельно обратился в местную ЦРБ. Его переведут для дальнейшего лечения в больницу №2 в Белгороде.
В тот же день губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке украинского дрона на автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка в Хомутовском районе пострадали два человека.
70‑летняя женщина получила минно‑взрывную травму и травматическую ампутацию правой кисти, 51‑летний мужчина — осколочное ранение правого плеча.
