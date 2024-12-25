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30 декабря 2023 года в Белгородской области произошел трагический инцидент, когда пожилая женщина закрыла своим телом внука в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, женщина проявила невероятную храбрость и самоотверженность, спасая жизнь ребенка. К сожалению, она не выжила в результате обстрела. Сын погибшей, Михаил, работал тренером по футболу и позже присоединился к добровольческому отряду «Барс—Белгород».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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