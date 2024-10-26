Боевики ВСУ потеряли около десяти человек при попытке прорваться под Курском

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Боевики ВСУ потеряли примерно десять человек при попытке прорваться на Курском направлении, доложили в МО РФ. Уточняется, что попытка прорыва осуществлялась в направлении населенного пункта Новый Путь.
«Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее в Минобороны России докладывали, что российские силы уничтожили бронемашины украинских боевиков в Курской области. Уточнялось, что группировка войск «Север» пользовалась ударными FPV-дронами.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.
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Никита Кротов