В Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал человек
В Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошёл 14 марта в селе Ржевка Шебекинского округа. FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения рук. Машина оказалась полностью уничтожена огнём.
Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
