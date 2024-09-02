Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 2 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один – над акваторией Черного моря», — указано в сообщении ведомства.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова