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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 2 БПЛА ВСУ
02 сентября 2024, 07:36
Фото: istockphoto/bbsferrari

Фото: istockphoto/bbsferrari

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 2 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один – над акваторией Черного моря», — указано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России
02 сентября 2024, 07:35

Фото: istockphoto/~UserGI15632523

Боец Вооруженных сил Украины Александр Кащук рассказал, как в первом же бою сдался российским военным. Об этом информирует РИА Новости.
Мобилизован Кащук был в 2022 году. Повестку получил, когда вернулся из Чехии на Украину, чтобы навестить больную мать. По его словам, в Чехии он четыре года работал строителем.

Военный рассказал, что изначально попал в тыловую часть радиотехнических войск ВСУ, а в мае 2022 года был переведен в 35-ю бригаду морской пехоты, которая стояла на Херсонском направлении.

По словам пленного, всего через несколько дней после прибытия в подразделение на передовой он оказался на позициях Вооруженных сил Украины в районе Крынок вместе с группой из четырех человек. Их задача заключалась в изучении местности, чтобы стать проводниками для ожидающих подкреплений ВСУ. В плен он попал 18 июля.

«Просто пришли и все, сдались им. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, и также по-русски говорят. Что, стрелять что ли? Сразу же? А друг друга у нас никто не знает, мы вот только вчетвером друг друга знали и все», – поделился Александр Кащук.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Су-34 нанес удар авиабомбой по живой силе ВСУ в Курской области
02 сентября 2024, 05:44

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил авиабомбами ФАБ-500 личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Эту информацию приводит ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны России.
«Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», – сообщили в оборонном ведомстве.

После подтверждения уничтожения пункта временного развертывания войск и техники противника экипажи вернулись на аэродром.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска уничтожили технику ВСУ в Суджанском районе Курской области.

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#всу
#истребитель
#вкс
#минобороны рф
#курская область
#апти алаудинов
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Пленный рассказал о способе элитных подразделений ВСУ расправляться с мобилизованными
Пленный Кащук сообщил о переброске мобилизованных ВСУ из тыла на передовую
02 сентября 2024, 03:51

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Руководство элитных тыловых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет отряды в войска на линии соприкосновения для уничтожения мобилизованных людей. Об этом РИА Новости сообщил пленный Александр Кащук.
Он рассказал, что принадлежал к 14-й бригаде радиотехнических войск Украины, которые обслуживали радиолокационные станции под Одессой, откуда и был отправлен в прифронтовые войска в качестве мобилизованного солдата.

По словам Кащука, приказ пришел в мае. Согласно ему, все мобилизованные ВСУ попадали в пехотную часть под грифом «в командировку».

«Вот я попал в "командировку"... Потому что я мобилизованный», – посетовал пленный.

Ранее ВСУ заявили, что мобилизованные солдаты, отправленные на Покровское направление, разбежались после первого взрыва и не прошли должной подготовки.

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#всу
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#украина
#плен
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В Германии заявили о проблеме ВСУ в связи с атакой Курской области
02 сентября 2024, 02:30

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии сдержать наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Военный аналитик Нико Ланге рассказал об этом изданию Bild.
«Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским. Украина платит высокую цену», – сообщает эксперт.

Ланге подчеркнул, что успешное наступление России в ДНР и эвакуация жителей Покровска (Красноармейска) поставили под сомнение всю военную стратегию украинских властей. По его словам, Киев пошел на очень рискованную авантюру, напав на Курскую область.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для канала Welt сообщил о тяжелом положении ВСУ на востоке Украины.

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#всу
#днр
#красноармейск
#россия
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На Украине призвали отставить главу Минобороны после крещения  F-16
02 сентября 2024, 02:08

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал отправить в отставку министра обороны Украины Рустема Умерова. Эти заявления Соскин сделал на своем YouTube-канале.
Таким образом он высказался о заявлении главы Министерства обороны о том, что отставка командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука*не имеет никакого отношения к сбитому истребителю F-16. По словам Соскина, заявление Умерова о ротации кадров – очень наглая отговорка и словесный бред.

«После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров», – высказался бывший советник Кучмы.

Ранее, 28 августа, стола известно об уничтожении первого F-16 ВСУ. Предполагалось, что истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области. Позже украинские военные признали потерю F-16 и его пилота Алексея Меся.

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* внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#всу
#истребитель f-16
#аэродром
#украина
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На Западе сообщили о приближении ВС РФ к Красноармейску
02 сентября 2024, 01:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Важный логистический центр в Красноармейске Донецкой народной республики (ДНР) находится в критическом положении вследствие атаки российских войск. Военный обозреватель Дэвид Экс пишет об этом в своей статье в журнале Forbes.
«Теперь между наступающими русскими и Покровском осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек в большой беде», – сообщается в публикации.

Экс также признал, что небольшое количество подкреплений ВСУ, отправленных в этот район, могут не помочь удержанию города.

Ранее Экс заявил, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ поредела в ходе боев в красноармейском районе; это подразделение численностью 2 000 бойцов было переброшено на восток Украины в феврале с 31 танком M-1 Abrams. На сегодняшний день, возможно, осталась только половина этих танков.

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#днр
#красноармейск
#всу
#украина
#логистика
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Алаудинов сообщил об атаках бойцов ВСУ в ходе нападения на Курскую область
02 сентября 2024, 01:00

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались взять под контроль российские позиции в Курской области, но их атака успешно отбита. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, украинские военные до сих пор не смогли эвакуировать всех раненых с поля боя.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России совершили мощный прорыв под Угледаром. Подразделения российской армии перерезали главный путь снабжения украинских боевиков – трассу на Константиновку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#апти алаудинов
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#украина
#вс рф
#минобороны рф
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Энергетики сообщают о серьезных повреждениях после серии взрывов в Харькове
Украина сообщила о повреждении инфраструктуры после взрывов в Харькове
01 сентября 2024, 21:06

После серии взрывов в Харькове пострадала инфраструктура. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале 1 сентября.
По данным чиновника, объект энергетики серьезно пострадал, сейчас ликвидируют последствия. О столбах дыма и и шести взрывах также сообщали местные СМИ.

Известно, что под удары попал склад с боеприпасами на заводе ЖБК-5, занятый ВСУ дворец спорта, а также полигон, где могли находиться иностранные военные инструкторы. Предупреждение о воздушной тревоге действует в шести областях Украины.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы наносят высокоточные удары непосредственно по местам скопления ВСУ, военным объектам и инфраструктуре, а не по гражданским.

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ВСУ над Курской областью распыляют непонятный газ, рассказал Алаудинов
Алаудинов: ВСУ над Курской областью распыляют непонятный газ с дронов
01 сентября 2024, 20:16

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ распыляют с дронов непонятный газ над Курской областью. По данным военных, вещество распылял гексакоптер «Баба-яга».
«С этой «Бабы Яги» все время сбрасывают газ, какой-то непонятный. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться. Несет очень большие потери», – сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.



Аллаудинов также заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области. Согласно отчету, войска противника пересматривают свою стратегию.

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#курская область
#украина
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