В Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с украинскими диверсантами

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В Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 на дипломатических номерах с логотипом «Красного креста», на котором передвигаются украинские ДРГ, пишет Baza.
Ранее сообщалось о попытках украинских вооруженных сил атаковать объекты Белгородской и Курской областей, а также нанести ущерб инфраструктуре Запорожской АЭС. Кроме того, беспилотный летательный аппарат атаковал здание регионального управления Федеральной службы безопасности в Белгороде. К счастью, обошлось без жертв, но в доме выбиты окна и повреждён фасад.
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Мария Федоровцева