В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области.
Об этом рассказал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
С его слов, ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. В результате этого три человека получили ранения.
Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Один из рабочих находится в тяжелом состоянии. Он получил ранения конечностей. Состояние двух других оценивают как средней степени тяжести.
Читайте также:
В Херсонской области ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду
Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации
Минобороны РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении
С его слов, ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. В результате этого три человека получили ранения.
Читайте также:
В Херсонской области ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду
Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации
Минобороны РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении
Мария Фирсова