В Киеве оценили интенсивность боёв между ВСУ и ВС РФ

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что обстановка на линии соприкосновения с ВС РФ остаётся сложной. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.
Он подчеркнул, что интенсивность боевых действий не снижается, несмотря на зимнее время.
Подоляк выразил надежду на то, что западные союзники, в первую очередь в лице Германии, предоставят Украине новую партию вооружения в максимальном объёме. В частности, речь идёт о предоставлении крылатых ракет Taurus.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружения Киеву.
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Подоляк выразил надежду на то, что западные союзники, в первую очередь в лице Германии, предоставят Украине новую партию вооружения в максимальном объёме. В частности, речь идёт о предоставлении крылатых ракет Taurus.
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Анастасия Чинкова