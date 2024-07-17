Алаудинов пообещал наказать боевиков ВСУ, расстрелявших военного ВС РФ

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Боевиков ВСУ, расстрелявших безоружного российского военного, найдут и накажут, заявил в эфире Первого канала командир «Ахмата» Апты Алаудинов.
«Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, я так думаю, оно будет соразмерно тому, что они сделали», — сказал генерал-майор.
Офицер подчеркнул, что бойцы ВС РФ на передовой ежедневно освобождают по населенному пункту, продвигаясь вперед.
Ранее Алаудинов заявлял, что для завершения СВО в этом году есть все предпосылки. Он отмечал, что политики приходят и уходят, а полагаться необходимо на Бога.
Спецоперация на Украине, начатая 24 февраля 2022 года, продолжается. Москва предпринимает попытки перейти к переговорам, но Киев ведет противоречивую риторику.
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Никита Кротов