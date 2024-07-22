МО РФ: ВС России отразили атаку беспилотников в Астраханской области

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Минобороны РФ сообщило о пяти дронах, сбитых над Астраханской областью.
Министерство обороны России сообщило, что около 7 часов утра по московскому времени над Астраханской областью были сбиты пять украинских беспилотников.
Ранее Минобороны России, сообщили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
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«Утром наши военные успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над северной частью области. Средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны сработали штатно», — сообщил в своем тг-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Ранее Минобороны России, сообщили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
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Мира Полтева