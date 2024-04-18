В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель

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Система противовоздушной обороны сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки пострадал один россиянин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Снаряд попал в частный жилой дом, у него повреждена кровля и разрушена одна стена. Пострадавшую женщину доставили в больницу с осколочным ранением левой стопы.
Сведенья о последствиях воздушной атаки уточняется, добавил губернатор.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак