В Белгородской области уточнили число погибших при атаке дронов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число граждан, погибших при атаке БПЛА в Борисовском районе. В своем Телеграм-канале он сообщил, что жертвами удара по гражданским машинам стали семь человек.
«Уточненная информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», — написал глава региона.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что ранения получили 42 человека, в том числе трое детей.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак