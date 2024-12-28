В Белгородской области восстановили более 36 тысяч домов, повреждённых ВСУ

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В Белгородской области восстановили более 36 тысяч жилых домов и квартир, повреждённых во время атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор подчеркнул, что регион живёт в условиях регулярных обстрелов с 24 февраля 2022 года. За это время был выстроен алгоритм по восстановлению жилья и строительству нового. Всего за это время было повреждено и разрушено свыше 40 тысяч квартир и жилых домов, из которых более 36 тысяч уже восстановлены.
Гладков отметил, что непрекращающиеся атаки украинских войск не позволяют белгородским властям в полной мере заняться восстановлением жилого фонда. Нередки случаи, когда строители становятся жертвами обстрелов.
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Анастасия Чинкова