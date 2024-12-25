В Белгородской области назвали суточное количество атак со стороны ВСУ

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Боевики ВСУ за прошлые сутки атаковали Белгородскую область дронами свыше 50 раз, удары нанесены по 11 районам, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 10 беспилотников… Город Белгород атакован беспилотником самолётного типа… В Белгородском районе по сёлам Вергилевка, Журавлевка и Красный Хутор выпущено 17 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки две БПЛА самолётного типа», — добавил чиновник.Перед этим стало известно о стремительном продвижении российских войск на южнодонецком направлении. Как уточняло РИА Новости, у бойцов ВС РФ имеется инициатива, позволяющая обращать противника в бегство.
Российская спецоперация на Украине продолжается, противник атакует приграничные территории РФ.
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Никита Кротов