В Белгородской области заложили 6 СВУ на ж/д путях, где подорвался поезд

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В Белгородской области было заложено шесть самодельных взрывных устройств (СВУ) на железнодорожных путях, где подорвался грузовой поезд, перевозивший руду.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, злоумышленники прикрепили СВУ к ж/д путям на расстоянии полутора метров друг от друга.
Также стало известно, что был повреждён последний вагон состава и межвагонные соединители тормозной системы. Поезд наехал на одно взрывное устройство, после чего произошла детонация.
В результате происшествия никто не пострадал, после проведённых работ движение поездов восстановлено.
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Также стало известно, что был повреждён последний вагон состава и межвагонные соединители тормозной системы. Поезд наехал на одно взрывное устройство, после чего произошла детонация.
В результате происшествия никто не пострадал, после проведённых работ движение поездов восстановлено.
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Анастасия Чубина