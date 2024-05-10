В двух областях Украины повреждены газопроводы

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Газопроводы в Харьковской и Волынской областях Украины подверглись ударам со стороны российских военных. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства энергетики страны.
Уточняется, что обстрелы по объектам происходили вечером и ночью. Повреждения получил один из газопроводов высокого давления в Харьковском районе. По данным источника, без электроснабжения остались 684 местных абонента.
В результате атак в Волынской области в ходе обстрелов был поврежден газопровод среднего давления в одном из населенных пунктов Луцкого района. В Минэнерго Украины отметили, что там пострадали 239 абонентов.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В результате атак в Волынской области в ходе обстрелов был поврежден газопровод среднего давления в одном из населенных пунктов Луцкого района. В Минэнерго Украины отметили, что там пострадали 239 абонентов.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова