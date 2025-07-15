Водитель пострадал во время атаки беспилотника ВСУ на Белгород

15 июля 2025, 16:22

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на машину под Белгородом пострадал водитель

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник был направлен на машину в Шебекинском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, он получил рваную рану бедра. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.