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Водитель пострадал во время атаки беспилотника ВСУ на Белгород

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на машину под Белгородом пострадал водитель
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник был направлен на машину в Шебекинском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, он получил рваную рану бедра. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.



Губернатор уточнил, что инцидент произошёл на участке автодороги Архангельское – Шамино. Бойцы самообороны передали пострадавшего бригаде скорой помощи. Водитель госпитализирован.

По словам Гладкова, машина, в которую попал дрон, полностью уничтожена.

Ранее украинские операторы БПЛА целенаправленно ударили FPV-дронами по двум женщинам, просившим помощи у ВС РФ в Сумской области. После удара одна из женщин упала, а второй удалось убежать. Затем к месту подлетели ещё несколько украинских беспилотников, которые были сбиты специальными сетями с магнитами.

Анастасия Чубина

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