Водитель пострадал во время атаки беспилотника ВСУ на Белгород
Украинский беспилотник был направлен на машину в Шебекинском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, он получил рваную рану бедра. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что инцидент произошёл на участке автодороги Архангельское – Шамино. Бойцы самообороны передали пострадавшего бригаде скорой помощи. Водитель госпитализирован.
По словам Гладкова, машина, в которую попал дрон, полностью уничтожена.
Ранее украинские операторы БПЛА целенаправленно ударили FPV-дронами по двум женщинам, просившим помощи у ВС РФ в Сумской области. После удара одна из женщин упала, а второй удалось убежать. Затем к месту подлетели ещё несколько украинских беспилотников, которые были сбиты специальными сетями с магнитами.
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