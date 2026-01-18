В Беслане при падении обломков БПЛА на крышу дома пострадали три человека
Три человека, среди которых есть дети, пострадали при падении обломков дрона на жилой дом в Беслане. Об этом в своем блоге сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, пострадали трое местных жителей: двое детей и взрослый. Угроза жизни отсутствует. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, отметил Меняйло.
Из поврежденного здания эвакуировали 70 человек. На месте задействованы аварийные службы.
