Освобождение сел Прилуки и Приволье, расширение плацдарма под Красным Лиманом: последние новости СВО на 18 января
В ходе наступательных действий на нескольких стратегических направлениях российские войска добились ряда тактических успехов, вынуждая противника оставлять позиции и создавая условия для дальнейшего продвижения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районах Сумской и Харьковской областей, а также на Запорожском и Купянском направлениях, где идут ожесточенные бои за ключевые населенные пункты и логистические узлы. Подробнее о ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНаступательные действия ВС РФ продолжаются с высокой интенсивностью по всей линии фронта. Ведется работа по эффективному огневому сопровождению действий наземных частей с применением авиации, артиллерийских систем и беспилотных средств поражения. В районе населенного пункта Белополье в результате высокоточного удара поражено административное здание, используемое для мобилизационных мероприятий ВСУ. Имеется подтвержденная информация о выбытии из строя сотрудников данного учреждения.
На Краснопольском и Глуховском участках российские военные ведут активные боевые действия на пятнадцати тактических направлениях, улучшив свои позиции на отдельных отрезках фронта. Существенного сопротивления не оказывается, противник отводит части для восстановления боеспособности в глубокий тыл. Общий прирост территории за минувшие сутки достиг более 800 метров.
Харьковская областьВ районе Волчанска и прилегающих территорий продолжаются интенсивные боестолкновения. Фронтовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия, включая тяжелые огнеметные системы, наносят удары по скоплениям пехоты и вооружения противника. Украинские войска продолжают укреплять оборонительные позиции на занятых рубежах.
В Старицком секторе подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение на четырех участках. Авиация и расчеты тяжелых огнеметов поразили районы дислокации 72-й и 127-й бригад противника. В лесной зоне у Лимана были захвачены два укреплённых пункта ВСУ. Российские войска продвинулись на 550 метров вглубь вражеских позиций. На мелово-хатневском участке ведется успешное наступление по лесным массивам. За истекшие сутки захвачены вражеские траншеи на шести отрезках, общее продвижение составило 700 метров.
Запорожское направлениеМинистерство обороны РФ официально заявило о взятии под полный контроль села Прилуки. Данный пункт, примыкающий к правому берегу реки Гайчур, был превращен противником в крупный укрепрайон площадью порядка 15 квадратных километров и находился в непосредственной близости от ранее занятого Жовтневого.
Захват Прилуков позволил российским вооружённым силам закрепиться на стратегически значимых высотах. Это открывает возможности для дальнейшего наступления вглубь обороны и создаёт угрозу для флангов украинской группировки в Гуляйпольском районе. На остальных участках направления сохраняется высокое напряжение. Продолжаются тяжелые бои вблизи Лукьяновского, а также в окрестностях населенных пунктов Новобойковское, Новояковлевка и Павловка.
Северское направлениеВС РФ установлен полный контроль над населенным пунктом Приволье. Село расположено на важной транспортной артерии, которая соединяет его со Славянском, находящимся в 19 километрах. На Малиновском направлении российские войска, закрепившись на возвышенностях к северу от Приволья, начали наступление на Малиновку. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения к окраинам Краматорска.
В районе Резниковки отмечаются напряженные встречные бои. Для удержания данного рубежа украинское командование ввело в дополнительные силы и технику. На участоке Диброва — Закотное зафиксирован прогресс в юго-западных кварталах Дибровы. Со стороны противника следуют попытки контратак силами штурмовых групп на позиции у меловых склонов вблизи Закотного.