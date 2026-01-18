18 января 2026, 09:57

Фото: Минобороны РФ

В ходе наступательных действий на нескольких стратегических направлениях российские войска добились ряда тактических успехов, вынуждая противника оставлять позиции и создавая условия для дальнейшего продвижения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районах Сумской и Харьковской областей, а также на Запорожском и Купянском направлениях, где идут ожесточенные бои за ключевые населенные пункты и логистические узлы. Подробнее о ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Запорожское направление Северское направление Купянское направление Краснолиманское направление



Сумская область

Харьковская область

Запорожское направление

Северское направление

Купянское направление

Краснолиманское направление