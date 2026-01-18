Достижения.рф

Освобождение сел Прилуки и Приволье, расширение плацдарма под Красным Лиманом: последние новости СВО на 18 января

Фото: Минобороны РФ

В ходе наступательных действий на нескольких стратегических направлениях российские войска добились ряда тактических успехов, вынуждая противника оставлять позиции и создавая условия для дальнейшего продвижения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районах Сумской и Харьковской областей, а также на Запорожском и Купянском направлениях, где идут ожесточенные бои за ключевые населенные пункты и логистические узлы. Подробнее о ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

Наступательные действия ВС РФ продолжаются с высокой интенсивностью по всей линии фронта. Ведется работа по эффективному огневому сопровождению действий наземных частей с применением авиации, артиллерийских систем и беспилотных средств поражения. В районе населенного пункта Белополье в результате высокоточного удара поражено административное здание, используемое для мобилизационных мероприятий ВСУ. Имеется подтвержденная информация о выбытии из строя сотрудников данного учреждения.

На Краснопольском и Глуховском участках российские военные ведут активные боевые действия на пятнадцати тактических направлениях, улучшив свои позиции на отдельных отрезках фронта. Существенного сопротивления не оказывается, противник отводит части для восстановления боеспособности в глубокий тыл. Общий прирост территории за минувшие сутки достиг более 800 метров.

Харьковская область

В районе Волчанска и прилегающих территорий продолжаются интенсивные боестолкновения. Фронтовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия, включая тяжелые огнеметные системы, наносят удары по скоплениям пехоты и вооружения противника. Украинские войска продолжают укреплять оборонительные позиции на занятых рубежах.

В Старицком секторе подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение на четырех участках. Авиация и расчеты тяжелых огнеметов поразили районы дислокации 72-й и 127-й бригад противника. В лесной зоне у Лимана были захвачены два укреплённых пункта ВСУ. Российские войска продвинулись на 550 метров вглубь вражеских позиций. На мелово-хатневском участке ведется успешное наступление по лесным массивам. За истекшие сутки захвачены вражеские траншеи на шести отрезках, общее продвижение составило 700 метров.

Запорожское направление

Министерство обороны РФ официально заявило о взятии под полный контроль села Прилуки. Данный пункт, примыкающий к правому берегу реки Гайчур, был превращен противником в крупный укрепрайон площадью порядка 15 квадратных километров и находился в непосредственной близости от ранее занятого Жовтневого.

Захват Прилуков позволил российским вооружённым силам закрепиться на стратегически значимых высотах. Это открывает возможности для дальнейшего наступления вглубь обороны и создаёт угрозу для флангов украинской группировки в Гуляйпольском районе. На остальных участках направления сохраняется высокое напряжение. Продолжаются тяжелые бои вблизи Лукьяновского, а также в окрестностях населенных пунктов Новобойковское, Новояковлевка и Павловка.

Северское направление

ВС РФ установлен полный контроль над населенным пунктом Приволье. Село расположено на важной транспортной артерии, которая соединяет его со Славянском, находящимся в 19 километрах. На Малиновском направлении российские войска, закрепившись на возвышенностях к северу от Приволья, начали наступление на Малиновку. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения к окраинам Краматорска.

В районе Резниковки отмечаются напряженные встречные бои. Для удержания данного рубежа украинское командование ввело в дополнительные силы и технику. На участоке Диброва — Закотное зафиксирован прогресс в юго-западных кварталах Дибровы. Со стороны противника следуют попытки контратак силами штурмовых групп на позиции у меловых склонов вблизи Закотного.

Купянское направление

В районе города Купянск идут бои за укрепленные позиции внутри городской застройки. Продолжаются активные наступательные действия на флангах — в населенных пунктах Петропавловка, Подолы, Кучеровка и Куриловка. Враг предпринимает попытки контратаковать на северных рубежах, в районе Радьковки, где украинские вооружённые силы продвинулись на один километр. Обстановка остаётся напряжённой. ВСУ пытаются прорваться к Осколу, но при этом несут потери из-за авиаударов и атак беспилотных летательных аппаратов на переправах.

Краснолиманское направление

На окраинах города Красный Лиман продолжаются напряженные встречные сражения. ВС РФ, прорвав оборону, закрепились на северо-восточных подступах к городу, взяв под контроль несколько улиц. Для блокирования путей подвоза резервов и снабжения противника уничтожены инженерные переходы через водные преграды в прилегающих населенных пунктах. Севернее Лимана ведется последовательное освобождение территории: очищены от украинских формирований Карповка и Коровий Яр, а также завершено вытеснение противника из Александровки.

Елена Генералова

