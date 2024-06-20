Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В ближайшие дни ВСУ попытаются выбить ВС РФ из Волчанска и Липцев

В ближайшие дни ВСУ попытаются выбить ВС РФ из Волчанска и Липцев

20 июня 2024, 14:07
Фото: iStock/YakubovAlim

Фото: iStock/YakubovAlim

Российский боец, оператор дрона, заметил, как украинская армия подтягивает дополнительные резервы в Харьковской области, что указывает на грядущее контрнаступлении ВСУ на данном направлении.
Согласно данным, полученным с разведывательного беспилотника ВСУ стягивают соединения с техникой ко второму и третьему эшелонам обороны в Харьковской области.
«"Северяне" стоят на своих позициях и не собираются отступать, есть высокая вероятность, что по ожесточённости и плотности боестолкновения на этом направлении могут повторить прошлогоднюю "работинскую мясорубку". В ближайшие дни русскую армию попытаются выбить из Волчанска и Липцев», — пишет Царьград.



Сообщается, что оператор дрона заметил передвижение вражеской техники, которая группируется у первой линии обороны. Таким образом, стало понятно, что ВСУ уже в ближайшие дни попытаются организовать контрнаступление в Харьковской области с целью выбить ВС РФ из Волчанска и Липцев.

Читайте также:

Прибытие штурмбригад ВСУ из заключённых в Волчанск, прорыв ВС РФ к Торецку: последние новости СВО

Стало известно о наличии у ВСУ заградотрядов на случай отступления

Советник главы ДНР Гагин получил ранение при атаке беспилотника ВСУ
#оператор
#новости
#днр
#всу
#вс рф
#ранение
#контрнаступление
Во Львовской области люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса
20 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/reflection_art

Во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов. Об этом информирует в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
Сообщается, что поводом стала попытка сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования) мобилизовать водителя автобуса. Стало известно, что мужчина вез пассажиров. Военкомы остановили автобус для проверки документов. Водителю предписали проехать с сотрудниками военкомата «для обновления данных». Пассажиры вышли из автобуса и начали митинговать, выражая своё недовольство.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Харьковской области ведётся массовый вызов медиков и водителей в ТЦК. По словам одного из сотрудников скорой медицинской помощи, все машины скорой Харькова отправляют в ТЦК для обновления данных. После того, как люди приходят, их не отпускают.

Читайте также:

Сотрудник ТЦК в Чернигове предлагал призывнику оральный секс в обмен на свободу

Появились шокирующие кадры, на которых сотрудники ТЦК затащили мужчину в микроавтобус

«‎Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных
#автобус
#проверки
#пассажиры
#мужчина
#люди
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Южная Корея пересмотрит вопрос о поставках оружия Украине
20 июня 2024, 13:55

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Южная Корея пересмотрит свою позицию относительно поставок оружия Украине, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на анонимные источники.
По словам одного из чиновников, руководство Южной Кореи планирует пересмотреть текущую политику касательно военной помощи Украине. В данный момент страна не оказывает прямую военную поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что Южная Корея предоставила США 155-миллиметровые боеприпасы. Вашингтон затем отправил эти снаряды в Украину, что позволило Сеулу оказать косвенную военную помощь, не становясь прямым поставщиком.

Читайте также:

Южная Корея готова помочь Украине

Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд

Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж
#сша
#помощь
#соглашение
#украина
#боеприпасы
#южная корея
#оон
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США пожалели об отказе от плана Путина по Украине
TAC: США нужно было рассмотреть план Путина по завершению конфликта на Украине
20 июня 2024, 13:45

Фото: сайт Кремля

Экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден написал в статье для The American Conservative, что США не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.
По словам бывшего советника, инициативы российского лидера рассмотрели бы в Вашингтоне, если бы внешняя политика Штатов не управлялась людьми с манией величия. Он отметил, что Киеву также стоило принять мирные инициативы Владимира Путина.

Карден заключил, что Украина бы не пошла на это, так как после такого шага жизнь Владимира Зеленского оказалась бы под угрозой по причине давления украинских ультраправых националистов.

Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что Запад планирует пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя.

Читайте также:

СВР: Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя

«Задушены и посажены в тюрьмы»: Эксперт раскрыл, как Украина поступает с оппозиционерами

Украинская журналистка рассказала об угрозах бойцов ВСУ изнасиловать ее родителей
#россия
#эксперт
#политика
#жизнь
#украина
#всу
#запад
#рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США приостановят все заказы по Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину
20 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/MikeMareen

В четверг правительство США планирует объявить о временной приостановке всех заказов на зенитные ракетные комплексы Patriot, чтобы направить эти системы противовоздушной обороны в Украину.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно их данным, среди европейских стран, ожидающих поставок Patriot от США, находятся Германия, Польша и Румыния.

Читайте также:

США добились от пяти стран обязательств по передаче Киеву систем Patriot

США не планируют отбирать Patriot у Польши ради Украины

В МИД оценили заявления о применении комплексов Patriot в небе над Россией
#сша
#мид
#германия
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт Литовкин раскрыл, что будет с Зеленским после СВО
Военэксперт Литовкин: Зеленского после СВО «шлепнут и будут судить»
20 июня 2024, 13:31

Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине «бесконечно», если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку, передают слова британского политика Найджела Фараджа РИА Новости.
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что странам Запада необходимо прекратить оказывать Киеву финансовую помощь, а самой Украине следует быстрее вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей, достигнутых два года назад в Стамбуле.

«Необходимо прекратить все поставки оружия и денег, которые являются топливом для бесконечной войны, рискующей перерасти в третью мировую войну», — написал Филиппо в одной из своих соцсетей.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» отметил, что Украина не может пойти на компромисс из-за давления США и НАТО.

«Зеленский — никто и звать его никак, не потому что он нелегитимный президент, а потому что он никогда легитимным не был. Украина — это колониальное государство, и командует Зеленским США и НАТО. Он не может пойти на компромисс, пока ему не дадут такой команды», — заявил военный эксперт.

Также полковник в отставке объяснил, что будет с Зеленским после победы России в СВО.

«Что с ним будет зависит от того, как он успеет убежать и как его сохранят. А если не успеет убежать, значит, шлепнут его и будут судить», — сказал Виктор Литовкин.

Читайте также:

«Задушены и посажены в тюрьмы»: Эксперт раскрыл, как Украина поступает с оппозиционерами

Советник главы ДНР Гагин получил ранение при атаке беспилотника ВСУ

Украинская журналистка рассказала об угрозах бойцов ВСУ изнасиловать ее родителей
#сша
#помощь
#президент
#украина
#лидер
#государство
#поставки
#нато
#днр
#сво
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне бойцам в зону СВО передали мотовездеход
20 июня 2024, 12:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне передали мотовездеход для бойцов на фронт. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров и депутат Московской областной Думы Александр Орлов передали мотовездеход на передовую.

С такой просьбой к депутату обратилась Наталья Калугина — руководитель комитета семей воинов Отечества в Дубне и супруга мобилизованного.

«Сейчас супруг Натальи находится в отпуске в Дубне. Нам удалось встретиться с ним лично. Он выразил благодарность за мотоцикл, отметив, что эта техника очень важна для передовой. Мотовездеход позволяет безопасно доставлять продукты бойцам по бездорожью и вывозить раненых в безопасное место. Благодаря своей незаметности для дронов в лесополосе, такой мотовездеход становится незаменимым помощником на передовой», — подчеркнул Максим Тихомиров.

Её муж уже два года находится в зоне специальной военной операции (СВО). Наталья регулярно, каждый месяц, отправляется туда с гуманитарной помощью.

Читайте также:

В Дубне вручили земельные сертификаты многодетным семьям

В Дубне собрались более 20 делегаций российских наукоградов

Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне
#дубна
#мотоцикл
#продукты
#техника
#операции
#депутат
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Задушены и посажены в тюрьмы»: Эксперт раскрыл, как Украина поступает с оппозиционерами
Военэксперт Литовкин раскрыл, возможна ли революция на Украине
20 июня 2024, 12:12

Украинские социологические службы фиксируют рост граждан, которые хотят компромисса с Россией. Пока этот процент не составляет большую часть голосовавших, но число «неприятелей» Зеленского среди граждан растет.
Не так давно КМИС подвел итоги пятилетнего правления Зеленского, которые показали, что в 2019-м ему доверяли 80% населения, но к февралю 2022-го показатель упал до 37%. Затем рейтинг скакнул до 90% и опять пошел вниз.

«Мы уверены, что готовы положить не сотни тысяч, а уже миллионы человек, борясь за эти территории? Мы уверены, что украинские власти несут ответственность за ситуацию в стране?» — говорит в связи с этим украинский политолог Константин Бондаренко, предупреждая, что ответы на эти вопросы могут быть квалифицированы как государственная измена.
Политолог подчеркивает, что Киев строит свою стратегию вокруг лозунгов, а не реальности. Рейтинг Зеленского падает.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что, каким бы не было отношение граждан к властям Украины, революционное движение невозможно.

«Народ против власти восстать, безусловно, может, если будет организатор этого восстания. А кто им может быть на Украине — непонятно, потому что все оппозиционные движения и силы, СМИ (даже нейтральные) задушены, разогнаны и посажены в тюрьмы, поэтому я не верю в революционное движение на Украине», — сказал военный эксперт.

Читайте также:

Зеленский дал понять, что хочет видеть Россию на втором саммите мира

Зеленский назвал условие, при котором Украина может начать переговоры с РФ

Зеленский заявил о скором прибытии F-16 в распоряжение ВСУ
#рейтинг
#движение
#украина
#сми
#человек
#политолог
#всу
#зеленский
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Советник главы ДНР Гагин получил ранение при атаке беспилотника ВСУ
20 июня 2024, 11:59

Фото: iStock/NiseriN

В результате атаки беспилотника ВСУ ранение получил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Гагин находился в районе Еленовки вместе с коллегой. Они сделали остановку, чтобы подкачать колесо автомобиля.

В этот момент вражеский дрон засек мужчин. Беспилотный летательный аппарат покружил над ними и сбросил боеприпас. В результате чего Гагин получил осколочное ранение лица, плеча и ссадины. Его товарища ранило в голову, лицо, руки и бедро.

Примечательно, что мужчины успели погасить сигнал БПЛА и дезориентировать его благодаря радиоэлектронному ружью. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Согласно информации ТАСС, в настоящее время Гагин уже вернулся домой.

Читайте также:

Российский боец почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

Пленные украинцы вынесли на руках тело погибшего российского командира

Расчет ТОС «Солнцепек» уничтожает боевиков ВСУ в зоне СВО
#дрон
#боеприпас
#бпла
#аппарат
#мужчины
#сво
#всу
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинская журналистка рассказала об угрозах бойцов ВСУ изнасиловать ее родителей
Журналистка Калюжная рассказала об угрозах комбата бригады ВСУ и подчиненных
20 июня 2024, 11:47

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская журналистка Анна Калюжная сообщила о том, что командир батальона третьей штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук и его подчиненные угрожают ей убийством, а ее родителям — изнасилованием. Об этом информирует «Страна.ua».
Согласно информации источника, все началось с критики журналисткой «политики и медийных друзей» из 3-й ОШБ, которые ранее заявили об угрозе масштабного наступления со стороны ВС РФ в сторону Боровой, при этом утверждая, что у подразделения отсутствуют резервы на данном направлении. Калюжная увидела в этом попытку перетянуть внимание только на конкретное направление.

Уточняется, что украинская журналистка обвинила элитную бригаду ВСУ в попытке самопиара. На что командир Кухарчук опубликовал список «непорядочных журналистов», куда вошла Калюжная, назвав их «позором украинской нации».

После девушке стали поступать сообщения с номера комбата третьей ОШБ, в которых он оскорбляет ее родителей и грозится их изнасиловать.

Читайте также:

Пленные украинцы вынесли на руках тело погибшего российского командира

Расчет ТОС «Солнцепек» уничтожает боевиков ВСУ в зоне СВО

В Киеве разгромили могилы военных ВСУ «Джуса» и «Да Винчи»
#всу
#вс рф
#журналистика
#украина
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф