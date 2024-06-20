В ближайшие дни ВСУ попытаются выбить ВС РФ из Волчанска и Липцев

Фото: iStock/YakubovAlim
Российский боец, оператор дрона, заметил, как украинская армия подтягивает дополнительные резервы в Харьковской области, что указывает на грядущее контрнаступлении ВСУ на данном направлении.
Согласно данным, полученным с разведывательного беспилотника ВСУ стягивают соединения с техникой ко второму и третьему эшелонам обороны в Харьковской области.
Сообщается, что оператор дрона заметил передвижение вражеской техники, которая группируется у первой линии обороны. Таким образом, стало понятно, что ВСУ уже в ближайшие дни попытаются организовать контрнаступление в Харьковской области с целью выбить ВС РФ из Волчанска и Липцев.
Читайте также:
Прибытие штурмбригад ВСУ из заключённых в Волчанск, прорыв ВС РФ к Торецку: последние новости СВО
Стало известно о наличии у ВСУ заградотрядов на случай отступления
Советник главы ДНР Гагин получил ранение при атаке беспилотника ВСУ
«"Северяне" стоят на своих позициях и не собираются отступать, есть высокая вероятность, что по ожесточённости и плотности боестолкновения на этом направлении могут повторить прошлогоднюю "работинскую мясорубку". В ближайшие дни русскую армию попытаются выбить из Волчанска и Липцев», — пишет Царьград.
Сообщается, что оператор дрона заметил передвижение вражеской техники, которая группируется у первой линии обороны. Таким образом, стало понятно, что ВСУ уже в ближайшие дни попытаются организовать контрнаступление в Харьковской области с целью выбить ВС РФ из Волчанска и Липцев.
Читайте также:
Прибытие штурмбригад ВСУ из заключённых в Волчанск, прорыв ВС РФ к Торецку: последние новости СВО
Стало известно о наличии у ВСУ заградотрядов на случай отступления
Советник главы ДНР Гагин получил ранение при атаке беспилотника ВСУ
Элина Позднякова