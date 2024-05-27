В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину

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Вопрос о направлении болгарских войск на Украину не рассматривается, заявил глава временного правительства Болгарии Димитар Главчев после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В эти дни в Софии проходит парламентская ассамблея НАТО. На встрече Столтенберга с Главчевым и министром обороны Атанасом Запряновым основное внимание уделялось ситуации на Украине. Премьер подчеркнул, что НАТО не запрашивала увеличения военной помощи, и Болгария следует решениям парламента по этому вопросу.
«Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину является примером гибридной атаки и дезинформации. Такая тема никогда не обсуждалась в рамках НАТО и не стоит на повестке дня сегодня. Болгарские граждане могут быть спокойны, вопрос об отправке наших солдат на Украину не рассматривается», — цитирует Главчева РИА Новости.Читайте также:
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