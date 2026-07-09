В Братиславе пьяные украинцы избили прохожего и напали на полицейских
В Братиславе пара нетрезвых украинцев избила прохожего, а затем напала на полицейских, которые пытались их задержать. Об этом сообщает словацкий телеканал JOJ 24.
Инцидент произошёл вечером у озера Вельки-Драждяк. Мужчина спокойно гулял со своей подругой, когда на него набросились два пьяных незнакомца. Перед атакой они сидели у дороги и вели себя возбуждённо из-за выпитого алкоголя. Предварительно, 35-летний мужчина не провоцировал украинцев и не вступал с ними в конфликт, однако они проявили неожиданную агрессию.
Пострадавший получил травмы головы и был госпитализирован, в то время как нападавшие скрылись. Однако полиция быстро установила их личности по описанию. При задержании граждане Украины (27-летний мужчина и его 23-летний брат) оказали сопротивление и атаковали правоохранителей — стражам порядка пришлось применить силу. В отношении украинцев возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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