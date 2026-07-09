В Братиславе пьяные украинцы избили прохожего и напали на полицейских

09 июля 2026, 23:48

В Братиславе пара нетрезвых украинцев избила мужчину, а после напала на полицейских

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Братиславе пара нетрезвых украинцев избила прохожего, а затем напала на полицейских, которые пытались их задержать. Об этом сообщает словацкий телеканал JOJ 24.