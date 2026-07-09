В Чехии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
В Чехии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ).
Подземные толчки произошли в 16:00 по всемирному координированному времени (19:00 мск). Эпицентр находился на глубине 10 километров.
На текущий момент власти не располагают сведениями о пострадавших или разрушениях. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации. О каких-либо серьёзных последствиях для инфраструктуры или жилых зданий не сообщают.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 3,6, которое зафиксировали 6 июля в акватории Чёрного моря. Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 18 километрах от побережья Сочи, а очаг залегал на глубине пяти километров.
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