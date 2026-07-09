В Турции арестовали россиянку за запрет девочке войти в бассейн в закрытом купальнике
В турецкой Анталье арестовали 64-летнюю гражданку России, работавшую управляющей жилого комплекса. Причиной задержания стал конфликт с семьёй девочки-подростка, которой запретили заходить в бассейн в буркини. Об этом сообщает газета Türkiye.
Инцидент произошёл в районе Махмутлар. Отец подростка обратился в жандармерию с жалобой, заявив, что действия россиянки затронули достоинство ребёнка и религиозные чувства семьи. При этом управляющая объяснила свой запрет тем, что буркини «загрязняет воду и не соответствует правилам комплекса».
Женщину задержали. Когда необходимые процессуальные действия завершились, суд избрал для гражданки РФ меру пресечения в виде ареста.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Китае на обувной фабрике в Цзиньцзяне (провинция Фуцзянь) произошёл крупный пожар — погибли не менее 28 человек. Возгорание началось накануне днём на первом этаже здания и быстро распространилось по строению, и во время ЧП на глазах у очевидцев обрушился один из корпусов предприятия. Подробности читайте здесь.
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