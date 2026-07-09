В Турции арестовали россиянку за запрет девочке войти в бассейн в закрытом купальнике

09 июля 2026, 23:06

Türkiye: В Анталье арестовали россиянку за запрет девочке войти в бассейн в буркини

Фото: iStock/Thomas Bullock

В турецкой Анталье арестовали 64-летнюю гражданку России, работавшую управляющей жилого комплекса. Причиной задержания стал конфликт с семьёй девочки-подростка, которой запретили заходить в бассейн в буркини. Об этом сообщает газета Türkiye.