В США приняли решение по ограничениям на удары Украины по России

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Украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по РФ западными дальнобойными ракетами. Об этом информирует The Washington Post.
В Вашингтоне уверены, что поражение возможных целей на российской территории не будет иметь большого значения для достижения победы. Согласно словам американских чиновников, «более подходящей стратегией» станет использование ракет для нанесения ударов по целям в Крыму.
Уточняется, что если ограничения будут сняты, то запасы ракет ATACMS и иных боеприпасов истощатся в течение нескольких дней или недель.
Ранее сообщалось, что США не верят, что разрешение для ВСУ бить западным оружием вглубь России станет решающим фактором в конфликте или позволит Украине вернуть утраченные территории.
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Уточняется, что если ограничения будут сняты, то запасы ракет ATACMS и иных боеприпасов истощатся в течение нескольких дней или недель.
Ранее сообщалось, что США не верят, что разрешение для ВСУ бить западным оружием вглубь России станет решающим фактором в конфликте или позволит Украине вернуть утраченные территории.
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Екатерина Коршунова