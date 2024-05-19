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В Британии назвали причину отказа Германии отправлять ракеты Taurus на Украину

Министр обороны Британии: ФРГ не поставляет Taurus ВСУ, не желая ударов по Крыму
19 мая 2024, 15:52
Фото: istockphoto/bpawesome

Фото: istockphoto/bpawesome

Правительство Федеративной республики Германия (ФРГ) отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Киев из-за опасений, что они могут быть использованы для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News.
«У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но она не согласна на их использование для атак на Крым», — подчеркнул он.
В ответ на это британский министр призывает европейские страны следовать примеру Лондона и отправлять Украине ракеты, разрешающие наносить удары по территории России, включая Крым.



1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных немецких военных, в которой обсуждались возможные удары по Крымскому мосту с использованием крылатых ракет Taurus.

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В Севастополе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Развожаев: в Севастополе повреждены жилые дома после ракетной атаки ВСУ
19 мая 2024, 15:45

Фото: istock / DedMityay

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки украинских войск никто из местных жителей не пострадал. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе были повреждены несколько жилых домов, которые сейчас осматривают члены муниципальных комиссий.

Он также добавил, что сотрудники коммунальных и экстренных служб уже убрали почти все упавшие в Севастополе осколки снарядов и суббоеприпасы. Губернатор призвал граждан, нашедших суббоеприпасы, сразу звонить по номеру 112 и ни в коем случае не подходить к опасным предметам.

В ночь на 19 мая в Республике Крым сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Развожаев сообщил, что Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск.

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В Германии отреагировали на запрос Минобороны об увеличении помощи Киеву
Депутат Вагенкнехт: увеличение помощи Киеву ведет ФРГ и Украину в пропасть
19 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт предупредила, что курс на увеличение военной помощи Украине ведет Киев и Берлин в пропасть. Об этом Вагенкнехт написала в социальной сети X.
По мнению депутата, в настоящее время мирные переговоры по Украине необходимы, как никогда. Вагенкнехт отметила, что немецкое военное ведомство запрашивает очередной пакет помощи для Киева в тот момент, когда практически не осталось украинцев, которые хотят воевать.

Ранее подобную точку зрения высказал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По его словам, «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца».

Напомним, Минобороны ФРГ запросило у правительства еще 3,8 миллиарда евро на помощь Украине.

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Опубликовано видео с подвешенного на беспилотник украинского дрона-камикадзе
19 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/NatureNow

В сети появилось видео с перехваченным сигналом от украинского дрона-камикадзе, который был подвешен на беспилотник. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Беспилотник не только доставляет камикадзе к цели, увеличивая дальность его применения, но и проводит разведку и корректировку для оператора FPV-дрона», — указано в подписи к видео.



Ранее RT сообщал, что российские бойцы при штурме позиций ВСУ у села Красное под Часовым Яром находились в «состоянии боевого транса», пробираясь через тела противника.

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Рогов рассказал, кто причастен к многочисленным атакам на ЗАЭС
Рогов: к атакам на ЗАЭС причастны ВСУ, а МАГАТЭ пытаются обелить киевский режим
19 мая 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, обстрелы ведутся по указанию киевского режима. Он отметил, что такие заявления со стороны Гросси являются политическими играми и попыткой обелить преступное правительство Зеленского.

Рогов подчеркнул, что фактически Гросси сознался в том, что МАГАТЭ зависимо от западных стран.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось, что Гросси планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград.

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«ВО»: ВС РФ уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины
19 мая 2024, 14:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

В результате серии ударов, нанесенных российской армией, была полностью уничтожена инфраструктура газокомпрессорной станция «Бильче-Волица» во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Уточняется, что был уничтожен компрессорный цех, обеспечивающий отбор и закачку газа в подземное газохранилище. По информации источника, станция «Бильче-Волица» обеспечивала газом не только Украину, но и некоторые европейские страны.

В настоящее время Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны противника
«Севера» нанес огневое поражение ВСУ в районе Лукьянцев, Веселого и Радгоспного
19 мая 2024, 14:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военнослужащие из группировки «Север» продолжают продвижение вглубь обороны украинской армии, сообщает Минобороны.
«Нанесены удары по живой силе и технике "иностранного легиона", а также по 24-й и 42-й механизированным бригадам ВСУ и 125-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области», — уточнили в ведомстве.
Бойцы группировки «Север» отразили пять контратак штурмовых отрядов противника в районах Волчанска, Липцов и Тихого в Харьковской области.

ВСУ понесли потери до 230 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика» и 122-миллиметровую боевую машину РСЗО «Град».

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Ходорковский*: западные страны почти проиграли в конфликте на Украине
19 мая 2024, 14:12

Фото: РИА Новости/Василий Прокопенко

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* заявил, что западные страны практически проиграли в конфликте на Украине. Об этом информирует Bild.
Ходорковский* выразил мнение, что к концу этого года Украина лишится Харькова, а к середине следующего — Одессы. По его мнению, даже с учетом западной помощи реальное соотношение расходов на украинский конфликт составляет «два с половиной к одному в пользу российского президента Владимира Путина».

Ранее Ходорковский* пожаловался, что столкнулся с ненавистью от украинцев в социальных сетях из-за отказа воевать за группировки. По словам Ходорковского*, для многих украинцев он является очередным россиянином, который якобы атаковал их государство.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
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Лавров призвал Запад прекратить приносить Украину в жертву своим целям
19 мая 2024, 13:53

Фото: Официальный сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что украинские власти должны признать текущую ситуацию на местности, а Запад перестать жертвовать Украиной в своих неосуществимых целях.
Такое мнение он высказал в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Лавров выразил надежду на то, что Запад примет это заявление к сердцу, осознав, что настало время отказаться от бесплодных целей в отношении Украины. Он также напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил опасения Европы относительно расширения российской военной инфраструктуры на запад.

Лавров подчеркнул, что если Западу удастся достичь своей цели, то он может расслабиться, добавив, что Россия осознает свои возможности в любом развитии ситуации вокруг Украины.

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В украинской «Лиге смеха» пошутили об уклонистах, утонувших в Тисе
19 мая 2024, 13:10

Фото: iStock/Nastco

Участники украинской телепередачи «Лига смеха» пошутили о согражданах, утонувших в реке Тиса, отрывок из выступления публикует «Страна.ua».
«Я тону в твоих глазах, как уклонисты в Тисе», — говорит один из выступающих, после чего зал заливается от смеха.

Напомним, Тиса — река в центральной Европе, через которую украинцы часто пытаются сбежать из страны и добраться до Румынии. Из неё часто вылавливают трупы украинских уклонистов.

Так, 17 мая в Госпогранслужбе сообщили, что из Тисы выловили труп 13 утопленника с начала боевых действий на Украине.

Именно это обстоятельство украинские юмористы решили обыграть, посмеявшись над смертями не желающих воевать сограждан.

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#украина
#мобилизация
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