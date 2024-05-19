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Правительство Федеративной республики Германия (ФРГ) отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Киев из-за опасений, что они могут быть использованы для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News.
«У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но она не согласна на их использование для атак на Крым», — подчеркнул он.В ответ на это британский министр призывает европейские страны следовать примеру Лондона и отправлять Украине ракеты, разрешающие наносить удары по территории России, включая Крым.
1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных немецких военных, в которой обсуждались возможные удары по Крымскому мосту с использованием крылатых ракет Taurus.
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