В Британии назвали причину отказа Германии отправлять ракеты Taurus на Украину

Правительство Федеративной республики Германия (ФРГ) отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Киев из-за опасений, что они могут быть использованы для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News.