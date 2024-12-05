Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Правление Владимира Зеленского завершится с разделом страны, что станет его последней трагедией, как политика. Об этом сообщает британский журнал Spectator.
Согласно информации издания, на сегодняшний день Зеленский оказался между «молотом и наковальней». Уточняется, что украинцы ненавидят предводителя киевского режима из-за его неудач, принудительной мобилизации в ВСУ и «повальной коррупции».
В материале журнала говорится, что как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В материале журнала говорится, что как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова