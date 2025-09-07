В Британии отреагировали на ответ Путина Западу
DE: Путин послал жесткий сигнал Западу по конфликту на Украине
Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал западу по конфликту на Украине. Об этом говорится в статье Daily Express. Таким образом глава российского государства отреагировал на намерение Европы разместить там свою армию.
Соответствующее заявление российский лидер сделал, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025.
«В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут "законными целями"», — говорится в публикации издания.
Путин подчеркнул, что в случае установления стабильного мира, присутствие иностранных военных сил на украинской территории станет нецелесообразным. Россия готова в полной мере соблюдать все достигнутые мирные соглашения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.