В Британии отреагировали на ответ Путина Западу

07 сентября 2025, 15:02

DE: Путин послал жесткий сигнал Западу по конфликту на Украине

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал западу по конфликту на Украине. Об этом говорится в статье Daily Express. Таким образом глава российского государства отреагировал на намерение Европы разместить там свою армию.





Соответствующее заявление российский лидер сделал, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2025.





«В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут "законными целями"», — говорится в публикации издания.