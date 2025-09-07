Достижения.рф

ВС России освободили Хорошее в Днепропетровской области

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.



Уточняется, что противник потерял до 200 солдат, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудияв в зоне действий группировки «Восток» за сутки. Российские военные также нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ.

Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

