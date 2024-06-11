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Военные ВСУ сильно ослабли на передовой. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис, пишет РИА Новости.
«ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха на лицо» — рассказал он.
По его словам, также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих. Система электроснабжения близка к коллапсу, добавил Меркурис.
«Население недовольно и истощено. Есть сомнения в легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов», — заключил блогер.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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